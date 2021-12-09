Yaşlı ve engeli aylıkları hesapta (Ekonomi haberleri)

Hükümet, Aralık ayı içinde 640 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacak. Ödeme dönemi içerisinde 495 milyon lira da engelli aylığı ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatan Bakan Yanık, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edilebileceğini söyledi.

'BORCU YOKTUR' YAZISI KOLAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu ve e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen 'Borcu yoktur' yazısının, artık ayrı bir işlem gerekmeksizin e-Devlet Kapısı'ndan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan verilmeye başlandığını bildirdi. e-Devlet Kapısı'nda hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Koç, "Bu hizmetlerle kullanıcı, kendi adına veya imza yetkisi olan tüzel kişilere ilişkin GİB vergi dairelerinde kayıtlı vergi borcunun bulunup bulunmadığında dair talepte bulunabilecek" dedi.

SANDIK BİRİKİMİ BES'E GEÇİYOR

Emeklilik sandıklarındaki emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikim ve taahhütlere ilişkin tutarlar, kısmen veya tamamen, bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılabilecek. Yönetmeliğe göre, işveren katkıları dahil fiili aktarım tarihine kadar gerçekleşen tüm birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar aktarıma konu edilebilecek.

150 MİLYAR LİRALIK ENERJİ DESTEĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşa 150 milyar liralık enerji desteği verildiğinin altını çizdi. "Ayrıca, elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu'nu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek daha vermiş olacağız" diyen Dönmez, Karadeniz gazında ilk kaynağın ise 2022 yılında yapılacağını açıkladı. Zübeyde YALÇIN