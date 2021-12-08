Sürücüler 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yaptıklarında... Akaryakıt kampanyası başladı! İndirimler başladı!

Tüm kartlar için kampanya katılım kısa mesajının sistemimize ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınır.

Gönderilen SMS'ler KDV ve ÖİV dahil Turkcell ve Türk Telekom için 1,00 TL, Vodafone için 0,40 TL'dir.

Kampanya için gönderilen kısa mesajlar banka sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir.

Sade kartlar, banka kartları ve ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.

Ek kartlar kampanyadan ayrıca faydalanamaz, ek kartların yaptıkları harcamalar asıl kartın harcamasına sayılacaktır.

TEB kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar.