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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 14:21
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    • 09.12.2021 14:22
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    Sürücüler 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yaptıklarında... Akaryakıt kampanyası başladı! İndirimler başladı!

    Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. 2022 yılına az bir süre kala akaryakıtta inişler çıkışlar sürüyor. Vatandaşlar da akaryakıtta indirimleri kaçırmak istemiyor. Akaryakıt kampanyaları bu nedenle yakından takip ediliyor. TEB'den yapılan açıklamada yeni kampanya yapıldığı müjdesi geldi. Duyuruya göre TOTAL istasyonlarından 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapanlar karlı çıkacak. Kampanyanın ayrıntıları haberimizde...

    Akaryakıt kampanyası başladı! İndirimler başladı! Sürücüler 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yaptıklarında...

    Akaryakıt alacaklara güzel haber geldi. Bankalar Aralık ayı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Aracı olan yüzbilerce kişi akaryakıt indiriminden faydalanabilecek. TOTAL istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde, 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapanlar büyük kampanyadan yararlanabilecek. TEB'den duyuru yapıldı. İşte kampanyanın detayları...

    ARALIK AYI TEB AKARYAKIT KAMPANYASI!

    TEB, resmi internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu.

    Bu kapsamda, TEB kredi kartlarıyla TOTAL İstasyonlarında ayrı günlerde ve tek seferde, 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapıldığında SMS ile kampanyaya katılarak 30 TL indirim kazanılabilecek, CEPTETEB uygulaması üzerinden kampanyaya katılanlar da 40 TL indirim alabilecek.

    31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ!

    Söz konusu kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

    Kampanyaya katılmak isteyenler harcama yapmadan önce TOTAL yazıp 4616'ya SMS ile gönderebilir ya da CEPTETEB Mobil Uygulaması kampanyalar sayfasından katılımını gerçekleştirebilir.

    KAMPANYA NASIL KAZANILIR?

    TOTAL İstasyonlarında 4 defa 125 TL ve üzeri alım yaptıktan sonra, 7 Ocak-21 Ocak tarihleri arasında Bonus üyesi TOTAL İstasyonlarında yaptığınız harcamalarda indirim alacak ve bu indirim kartınıza 24 Ocak 2022 tarihinde yansıtılacaktır.

        KAMPANYANIN DETAYLARI ŞÖYLE;

        Ayrı günlerde ve tek seferde yapılan 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alımlarında geçerlidir.

        Aynı gün içerisinde yapılan birden fazla 125 TL ve üzeri harcamaların sadece ilki kampanyaya dahildir.

        İşlemler mutlaka Bonus POS'undan geçmelidir.

        Bonus kullanımları, sanal pos, sanal kart ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değildir.

        Tüm kartlar için kampanya katılım kısa mesajının sistemimize ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınır.
        Gönderilen SMS'ler KDV ve ÖİV dahil Turkcell ve Türk Telekom için 1,00 TL, Vodafone için 0,40 TL'dir.

        Kampanya için gönderilen kısa mesajlar banka sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir.

        Sade kartlar, banka kartları ve ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.

        Ek kartlar kampanyadan ayrıca faydalanamaz, ek kartların yaptıkları harcamalar asıl kartın harcamasına sayılacaktır.

        TEB kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar.
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        Haberler Ekonomi Sürücüler 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yaptıklarında... Akaryakıt kampanyası başladı! İndirimler başladı!
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