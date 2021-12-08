Stopaj kesintisi iadesi dilekçe! Stopaj iadesi nasıl alınır? Stopaj kesintisi iadesi ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

STOPAJ KESİNTİSİ İADESİ NASIL ALINIR?

Bu haktan yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı kişilerin dilekçe ile vergi dairelerine iade başvurusunda bulunması gerekiyor. Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart.

STOPAJ İADESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Bu haktan yararlanabilmek için;

- Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı olunmalı.

- Çiftçi, zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvurmalı.

- Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir.

- Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine sunabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da verebilir.

- Dava açmama, açılmış davalardan vazgeçme şartı aranıyor.

- Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek.

- Faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

- Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.