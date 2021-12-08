Stopaj kesintisi iadesi dilekçe! Stopaj iadesi nasıl alınır? Stopaj kesintisi iadesi ne kadar, nasıl başvuru yapılır? soruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası araştırılmaya başlandı. Erdoğan açıklamasında ''Spotaj uygulaması mart ayının sonuna kadar sürecek.'' dedi. Stopaj kesintisi iadesini almak isteyenler konuya ilişkin detayları merak ediyor. İşte iadeler hakkında bilgiler...
STOPAJ KESİNTİSİ İADESİ NEDİR?
Bilindiği üzere üreticilere ödenen tarımsal desteklemeler kapsamında bitkisel destekleme ödemelerinden yüzde 4, hayvansal destekleme ödemelerinden ise yüzde 2 oranında kesilen gelir vergisi stopajları 26 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanun ile kaldırıldı. Böylelikle tarihten önce tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi tutarları vergi dairelerine başvurulması halinde faizi ile birlikte iade edilecek.
Stopajlarının faizleriyle birlikte geriye dönük 5 yıllık süre için ödenebilmesi için yetiştiricilerin vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor. Vatandaşların Mayıs ayına kadar vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor.
STOPAJ KESİNTİSİ İADESİ NASIL ALINIR?
Bu haktan yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı kişilerin dilekçe ile vergi dairelerine iade başvurusunda bulunması gerekiyor. Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart.
STOPAJ İADESİ ALMA ŞARTLARI NELER?
Bu haktan yararlanabilmek için;
- Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı olunmalı.
- Çiftçi, zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvurmalı.
- Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir.
- Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine sunabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da verebilir.
- Dava açmama, açılmış davalardan vazgeçme şartı aranıyor.
- Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek.
- Faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.
- Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.