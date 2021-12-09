Son dakika: Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu?

Asgari ücretle ilgili önemli son dakika gelişmeleri ve açıklamalar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ederken gözler toplantılardan çıkacak sonuca çevrildi. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari ücret 4. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
2022 asgari ücret toplantı sonucu açıklandı mı? Asgari ücret 4. toplantı yapılacak mı, ne zaman 2021?
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yaptı.
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi.