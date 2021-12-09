Son dakika: Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu?

Asgari ücretle ilgili önemli son dakika gelişmeleri ve açıklamalar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ederken gözler toplantılardan çıkacak sonuca çevrildi. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...