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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 13:12
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    • 09.12.2021 16:02
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    Son dakika: Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantıda bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından önemli açıklamalar peşi sıra geldi. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı son toplantıda belli olacak. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu? İşte son dakika haberinin detayı...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?

    Asgari ücretle ilgili önemli son dakika gelişmeleri ve açıklamalar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ederken gözler toplantılardan çıkacak sonuca çevrildi. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son toplantı tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

    ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Asgari ücret 4. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    2022 asgari ücret toplantı sonucu açıklandı mı? Asgari ücret 4. toplantı yapılacak mı, ne zaman 2021?

    2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

    Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.

    ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yaptı.

    İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

        Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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