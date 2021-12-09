Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşından kesinti yapılan memurlar dikkat...

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakkında açılan ceza davası sonunda beraat ederek işe iade edilen vergi dairesi müdürünün, açığa alındığı dönemde maaşından yapılan kesintinin yasal faiziyle ödenmemesini mülkiyet hakkının ihlali saydı.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2000'de Bursa'da vergi dairesinde müdür olarak çalışan kişi, "bir vergi mükellefinden haksız menfaat sağladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı, hakkındaki disiplin soruşturması kapsamında da görevinden uzaklaştırıldı.
Hakkında ceza davası açılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen kişi, 2002'de işe iade edildi. Açığa alındığı dönemde maaşından 3'te bir oranında kesinti yapılan kişi, maaş farklarının kendisine yasal faiziyle ödenmesini talep etti.
Hakkındaki ceza davasına ilişkin sürecin 2015'te beraat kesinleşmesi üzerine başvurucuya maaşından yapılan kesinti olan 4 bin 948 lira ödendi. Yasal faiz ise bu konuda bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle ödenmedi.
Bunun üzerine başvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.