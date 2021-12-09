Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşından kesinti yapılan memurlar dikkat...

Gerekçede, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının, kamu otoritelerince mülke erişim ve mülkün kullanılmasının engellenmesi sebebiyle oluşan zararların karşılanmasını gerektirdiğine işaret edildi.

Başvurucunun aylıklarından yapılan kesintinin kendisine faizsiz olarak ödenmesinin kendisine aşırı bir külfet yüklediği ifade edilen gerekçede, mülkiyet hakkına yapılan bu müdahalenin ölçülü olmadığına dikkati çekildi.

Gerekçede, "Başvurucu 2000-2002 dönemine tahakkuk ettirilen aylıkların üçte birine 2015'e kadar erişememiş, bu süre zarfında 4 bin 948 lira üzerinde tasarrufta bulunma imkanından mahrum kalmıştır. Başvurucunun 4 bin 948 lirasını kullanımından 12 yıldan fazla bir süre mahrum kalması, mülkiyet hakkına müdahale teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.