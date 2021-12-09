Hindistan ve Rusya'nın en büyük futbol kulüpleri ile ortaklığa imza atan Floki Coin bu kez Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaştı. Futbol A Takımı için Floki ile sponsorluk anlaşmasına varıldı. Son zamanlarda kripto para dünyasının yeni gözdelerinden biri olarak adından sıkça söz edilen Floki Coin Shiba Coin'in de en büyük rakibi olarak biliniyor. Peki Floki Coin geleceği nedir, nasıl alınır? Floki Coin hangi borsada listeleniyor, hisse fiyatı ne kadar? Floki Coin kaç TL/Dolar?
FLOKİ COİN NEDİR?
Floki Inu (FLOKI), kendisini halkın kripto parası olarak tanımlıyor. Elon Musk'tan ilham alan Shiba Inu ve Dogecoin gibi birçok köpek temalı meme (şaka odaklı) kripto para biriminden biri olan Floki Inu, dünyada çığır açacak bir kripto platformu olduğunu söylüyor. Ayrıca Musk'ın kardeşi Kimbal Musk'ın yürüttüğü Million Garden Movement projesi ile ortaklık yapmaktadır.
Resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır;
"FLOKI'nin meme (şaka) kültürü güçlüdür. Topluluğumuz meme'leri seviyor ve yaşıyor ve kripto para birimini gerçekten ana akım haline getirmenin ve ana akım benimsemeyi sağlamanın tek yolunun meme'lerin gücünden yararlanmak olduğuna kuvvetle inanıyoruz. Çünkü Meme'ler herkese hitap eder: fakir ve zengin, küçük ve büyük, genç ve yaşlı aynı şekilde. Bu yüzden insanların kripto para birimi kalpte bir meme olarak kalır."
FLOKİ COİN GELECEĞİ NEDİR?
FLOKI Inu, çapraz zincir teknolojisini kullanan ve hem Ethereum blok zincirinde hem de Binance Akıllı Zincirinde mevcut olan bir token'dır. Bu da token'a büyük avantaj sağlıyor. Popüler meme token'ı Floki Inu'nun 360 binden fazla hodler'ı yani elinde FLOKI tutan kişi bulunuyor. FLOKI token'ı maksimum 10 trilyon arza sahiptir, dolaşımdaki arzı da yaklaşık 9.19 trilyondur. Floki token'ları alınıp satılırken yüzde 3 kadar bir komisyon ödenir. Bu vergi, FLOKI projesinin geliştirilmesi, ortaklıklar, hayır girişimleri yoluyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve FLOKI hakkında farkındalık yaratırken, hizmete girdiklerinde faydalı ürünlerimizin benimsenmesini sağlamak için kullanılan FLOKI hazinesine gider.
Floki Inu, sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle Tesla CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin, Shiba Inu ile başlattığı meme token akımını takiben Floki tweet'leri atması kripto para piyasalarında isminden bahsettiği token'ların astronomik yükselişlere imza atmasına yol açıyor. Öte yandan FLOKI Inu, son dönemde spor kulüpleriyle olan ortaklıklarıyla da konuşulur hale geldi. Napoli ve Spartak Moskova'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması yaptı.