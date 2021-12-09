Floki Coin geleceği nedir, nasıl alınır? Floki Coin hangi borsada listeleniyor, hisse fiyatı ne kadar? Floki Coin kaç TL/Dolar?

FLOKİ COİN NEDİR?

Floki Inu (FLOKI), kendisini halkın kripto parası olarak tanımlıyor. Elon Musk'tan ilham alan Shiba Inu ve Dogecoin gibi birçok köpek temalı meme (şaka odaklı) kripto para biriminden biri olan Floki Inu, dünyada çığır açacak bir kripto platformu olduğunu söylüyor. Ayrıca Musk'ın kardeşi Kimbal Musk'ın yürüttüğü Million Garden Movement projesi ile ortaklık yapmaktadır.

Resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır;

"FLOKI'nin meme (şaka) kültürü güçlüdür. Topluluğumuz meme'leri seviyor ve yaşıyor ve kripto para birimini gerçekten ana akım haline getirmenin ve ana akım benimsemeyi sağlamanın tek yolunun meme'lerin gücünden yararlanmak olduğuna kuvvetle inanıyoruz. Çünkü Meme'ler herkese hitap eder: fakir ve zengin, küçük ve büyük, genç ve yaşlı aynı şekilde. Bu yüzden insanların kripto para birimi kalpte bir meme olarak kalır."