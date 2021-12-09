2022 Ocak zammı ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına kaç lira zam yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak?

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasımda tüketici fiyatları yıllık yüzde 21.31, aylık 3.51 arttı. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 54.62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasa beklentiler aylık yüzde 3, yıllık ise 20.71 oranında artış olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24.81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38.76 ile karnabaharda görüldü.

Yeni yılda yapılacak zam da haziran ile aralık ayı arasındaki altı aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam da kesinleşecek.