Motorlu taşıtlar vergisi 2022 ne kadar olacak? MTV’ye indirim mi geldi son dakika? MTV hesaplama 2021 nasıl yapılır?

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar MTV'ye indirim mi geldi son dakika? Motorlu taşıtlar vergisi 2022 ne kadar olacak? Sorularına yanıt aramaya başladı. Ülkemizde her ilde trafiğe çıkan araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve detaylar hemen araştırma konusu oldu. Peki MTV oranlarında nasıl bir değişiklik yapıldı, son dakika bilgileri haberimizde derledik. Ayrıca MTV hesaplama 2021 nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını da içeriğimizde bulabilirsiniz.
MTV'YE İNDİRİM Mİ GELDİ?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.
MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.
HANGİ ARAÇLAR NE KADAR MTV ÖDEYECEK?