Motorlu taşıtlar vergisi 2022 ne kadar olacak? MTV’ye indirim mi geldi son dakika? MTV hesaplama 2021 nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR NE KADAR MTV ÖDEYECEK?