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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 08:14
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    • 10.12.2021 08:14
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    Motorlu taşıtlar vergisi 2022 ne kadar olacak? MTV’ye indirim mi geldi son dakika? MTV hesaplama 2021 nasıl yapılır?

    MTV'ye indirim mi geldi son dakika? Motorlu taşıtlar vergisi 2022 ne kadar olacak? MTV hesaplama 2021 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araç sahiplerinin yılda iki kez ödemekle yükümlü olduğu MTV ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve değerlendirme oranlarında değişikliğe gidildi. 9 Aralık itibariyle hangi araçlar ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Motorlu taşıtlar vergisi 2022 ne kadar olacak?

    Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar MTV'ye indirim mi geldi son dakika? Motorlu taşıtlar vergisi 2022 ne kadar olacak? Sorularına yanıt aramaya başladı. Ülkemizde her ilde trafiğe çıkan araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve detaylar hemen araştırma konusu oldu. Peki MTV oranlarında nasıl bir değişiklik yapıldı, son dakika bilgileri haberimizde derledik. Ayrıca MTV hesaplama 2021 nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını da içeriğimizde bulabilirsiniz.

    MTV'YE İNDİRİM Mİ GELDİ?

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

    MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.

    HANGİ ARAÇLAR NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

        İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

        MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

        MTV 2021 ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

        MTV ÖDEMELERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        1 Ocak 2021 tarihinde başlayan 2021 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 1. taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek. Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksidini, GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, PTT İşyerlerine başvurarak, Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir.
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