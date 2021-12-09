Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru çarşamba gününe ise 13,68 liradan başladı. Avrupa borsaları, dün işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 değer kaybederek 477,36 puana geriledi. Peki, 9 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
9 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 13,6722
Dolar satış: 13,6744
EURO NE KADAR?
Euro alış: 15,4981
Euro Satış: 15,5454
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 18,0620
Pound satış: 18,0822
ANLIK FİYATLAR!
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPANDI
Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 değer kaybederek 477,36 puana geriledi.