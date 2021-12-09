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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 08:48
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    • 09.12.2021 08:48
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    9 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    9 Aralık dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Son haftalarda döviz kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle fiaytlar anbean takip ediliyor. Bu sebeple önümüzdeki günlerde ve 2022'de dolar, euro, sterlin fiyatlarının seyrinin ne olacağı vatandaşlar tarafından merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Peki, 9 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    9 Aralık dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru çarşamba gününe ise 13,68 liradan başladı. Avrupa borsaları, dün işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 değer kaybederek 477,36 puana geriledi. Peki, 9 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    9 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 13,6722

    Dolar satış: 13,6744

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 15,4981

    Euro Satış: 15,5454

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 18,0620

    Pound satış: 18,0822

    ANLIK FİYATLAR!

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPANDI

    Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

    Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 değer kaybederek 477,36 puana geriledi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.337,35 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 düşerek 15.687,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 7.014,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,42 gerileyerek 26.751,93 puana indi.

        Avro/dolar paritesi, TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,75 yükselerek 1,135 seviyesinde işlem gördü.

        Yatırımcılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.

        Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.
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        Haberler Ekonomi 9 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
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