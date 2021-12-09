9 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

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