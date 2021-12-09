Asgari ücret 4. toplantı tarihi açıklandı mı? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret zammı kaç TL?

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NELER KONUŞULDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı gündemi ile toplandı. Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı toplantısının ikincisi başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammı ile ilgili toplumun beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.