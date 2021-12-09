Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti. Nureddin Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah" diye cevap verdi.
Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.
- Ekonomi
- 09.12.2021 11:05
- -
- Son Güncelleme:
-
- 09.12.2021 11:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasıyla buluşacak
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantıda Bakan Nebati'nin yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti. Nureddin Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah" diye cevap verdi.