Asgari ücret günlük brüt kaç TL? Asgari ücret günlük net tutarı 2021 - 2022 ne kadar oldu? Asgari ücret günlük ne kadar 2022?

Asgari ücret günlük net tutarı 2022 ne kadar? Sorusu asgari ücret toplantısının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan 3. toplantının ardından asgari ücretin açıklanması bekleniyor. TİSK Başkanı Akkol Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında, "Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Asgari ücret günlük net tutarı ve brüt rakamlar asgari ücretin açıklanmasına çok az bir zaman kala milyonlarca vatandaş tarafından aratılanlar arasına girdi. Peki, Asgari ücret günlük brüt ne kadar oldu? Asgari ücret günlük net tutarı 2021 2022 ne kadar? İşte detaylar!
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2022?
2022 asgari ücret ve asgari ücret günlük net tutarı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?
Asgari ücret günlük net tutarı 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 2019 Yılında günlük 85,28 TL olan asgari ücret 2020 yılı için %15.03'lük artışla 98.10 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi.