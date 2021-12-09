Asgari ücrette son toplantı! Yeni ücretin açıklanması bekleniyor

Doğrudan 7 milyon işçiyi, dolaylı olarak çalışan- çalışmayan hemen herkesi ilgilendiren yeni asgari ücret için son viraja girildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 1 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.

TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak. Yeni asgari ücretin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Hem TİSK Başkanımız hem Türk-İş Başkanımız hem de sayın Bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Yasada da zaten bir, üç veya dört toplantı diye bir zorunluluk yok. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız" ifadesini kullandı.