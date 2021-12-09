Meslek koduyla erken emeklilik

Her çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları erken emeklilikte de kapı aralar. Çalışanın mesleğine uygun ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasını sağlar. İşte bu alanda merak edilen soruların yanıtları:

■ Meslek kodu uygulaması nedir?

İşverenlerin çalıştırdığı sigortalıyı fiilen yaptığı mesleğin kodlarına uygun olarak SGK'ya bildirimini esas alıyor.

■ Ne işe yarıyor?

Uygulamanın hedeflerinden biri, yüksek maaşı hak eden meslek sahibi bireylerin SGK'ya asgari ücret üzerinden bildirilmesini önlemek ve çalışanın hak ettiği ücreti almasını sağlamak.

■ Primi, emeklilik süresini etkiliyor mu?

Bazı mesleklerde çalışanların yıpranmaya bağlı olarak emeklilik süresi de kısa oluyor.

MAAŞI DÜŞÜK GÖSTERİLENLER DİKKAT!

■ Gerçek ücreti yerine düşük ücretten sigortalı gösterilenler ne yapabilir?

Birinci adımda işverenden düzeltme talep edilebilir. İşverenin düzeltme yapmaması 45 iş kolunda yıpranma payı imkanı bulunuyor. Çalışılan iş SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek grubundaysa daha kısa sürede emekli olunuyor. Dolayısıyla kodun yanlış bildirimi emekliliği geciktiriyor.

■ Emeklilik süresinin kısalması dışında faydaları da var mı?

Örneğin, madencilik sektörüne bir dizi hibe desteği sağlanıyor. Kamuda yıpratıcı işlerde çalışanlara yıpranma payı adı altında nakit yardımı da yapılıyor.

■ Hatalı kod nasıl düzeltilir?

Sigortalı işe giriş ekranında olan güncelleme butonu kullanılarak hatalı kod yerine doğru meslek kodu seçilerek güncelleme yapılabiliyor.

■ Gerçeğe aykırı bildiren ceza alır mı?

İdari para cezası uygulanıyor.

HAZAL ATEŞ.