Doğrudan 7 milyon işçiyi, dolaylı olarak çalışan- çalışmayan hemen herkesi ilgilendiren yeni asgari ücret için son viraja girildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 1 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.
TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak. Yeni asgari ücretin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Hem TİSK Başkanımız hem Türk-İş Başkanımız hem de sayın Bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Yasada da zaten bir, üç veya dört toplantı diye bir zorunluluk yok. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız" ifadesini kullandı.
AYNI ANLAYIŞLA HAREKET EDİYORUZ
Öte yandan Kabine sonra 2022 asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde aynı anlayışla hareket ediyoruz." dedi.
AGİ'DE VERGİ KAYBINA FORMÜL
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK ev sahipliğinde yapılacak. Türk-İş ev sahipliğinde 2.5 saat süren ikinci toplantının en önemli başlığı 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik formül arayışı oldu.