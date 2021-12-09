TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak. Yeni asgari ücretin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Hem TİSK Başkanımız hem Türk-İş Başkanımız hem de sayın Bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Yasada da zaten bir, üç veya dört toplantı diye bir zorunluluk yok. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız" ifadesini kullandı.



AYNI ANLAYIŞLA HAREKET EDİYORUZ

Öte yandan Kabine sonra 2022 asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde aynı anlayışla hareket ediyoruz." dedi.