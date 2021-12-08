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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 06:50
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    • 09.12.2021 06:55
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    Milli Piyango bileti satan yerler, marketler nereler? Milli Piyango yılbaşı bileti nereden alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı…

    Yeni yıla sayılı günler kala tüm illerden vatandaşlar Milli Piyango bileti satan yerler, marketler nereler? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. 31 Aralık yılbaşı büyük ikramiyesinin hayalini kuranlar bilet alarak şansını denemek ve bu parayla hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Peki bu yıl ikramiye tutarı ne kadar olarak belirlendi? Milli Piyango yılbaşı bileti nereden alınır? Her yıl yılbaşına özel olarak satışa çıkan çeyrek, yarım, tam Milli Piyango bilet fiyatları 2022 kaç TL oldu? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Milli Piyango bileti satan yerler, marketler nereler?

    Milli Piyango bileti satan yerler, marketler nereler? Milli Piyango yılbaşı bileti nereden alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 31 Aralık yılbaşı akşamında canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleşecek olan Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta ve meraklı bekleyiş başladı. Şansını yılda bir defa da olsa denemek isteyenler yılbaşına özel satılan Milli Piyango biletini almak istiyor. İşte ayrıntılar…

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN MARKETLER, MARKETLER

    Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor. Aynı şekilde Migros, Carrefoursa gibi marketlerin kasalarından da alınabilir.

    Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz. Sokakta bilet satan seyyar satıcılardan da alabilirsiniz. Ayrıca ünlü olan ve her yıl yoğun ilgi gören Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon gibi yerlerden de satın alabilirsiniz.

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    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

    Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı: 30 TL

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

    Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 60 TL

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet fiyatı: 120 TL

        YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

        Yılbaşında bilet almak isteyenler biletleri bayilerine gidebilir. Dileyen de "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alabilir.

        MİLLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde verilecek ikramiyenin tutarı: 120 milyon TL

        MİLLİ PİYANGO NEDİR?

        Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

        710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

        2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

        MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

        Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

        Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

        Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
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        Haberler Ekonomi Milli Piyango bileti satan yerler, marketler nereler? Milli Piyango yılbaşı bileti nereden alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı…
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