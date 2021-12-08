Milli Piyango bileti satan yerler, marketler nereler? Milli Piyango yılbaşı bileti nereden alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı…

Milli Piyango bileti satan yerler, marketler nereler? Milli Piyango yılbaşı bileti nereden alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 31 Aralık yılbaşı akşamında canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleşecek olan Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta ve meraklı bekleyiş başladı. Şansını yılda bir defa da olsa denemek isteyenler yılbaşına özel satılan Milli Piyango biletini almak istiyor. İşte ayrıntılar…
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN MARKETLER, MARKETLER
Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor. Aynı şekilde Migros, Carrefoursa gibi marketlerin kasalarından da alınabilir.
Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz. Sokakta bilet satan seyyar satıcılardan da alabilirsiniz. Ayrıca ünlü olan ve her yıl yoğun ilgi gören Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon gibi yerlerden de satın alabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?
Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı: 30 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 60 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM BİLET FİYATI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet fiyatı: 120 TL