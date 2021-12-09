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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 10:30
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    • 09.12.2021 10:34
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    2022 AGİ tablosu! AGİ zammı yüzde kaç? Bekar evli çalışan 1, 2, 3, 4 çocuklu çalışan AGİ ne kadar, kaç TL oldu?

    2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı için bugün bir araya geldi. Bugünkü toplantının hemen sonrasında üzerinde uzlaşılan ilk rakamların telaffuz edilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Peki, 2022 AGİ tablosu açıklandı mı? AGİ zammı yüzde kaç? Bekar evli çalışan 1, 2, 3, 4 çocuklu çalışan AGİ ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    2022 AGİ tablosu açıklandı mı? AGİ zammı yüzde kaç?

    Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir heyecanla takip edilirken gözler toplantılardan çıkacak sonuca çevrildi. Milyonlarca vatandaş yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarını merak ediyor. Peki, 2022 AGİ tablosu açıklandı mı? AGİ zammı yüzde kaç? Bekar evli çalışan 1, 2, 3, 4 çocuklu çalışan AGİ ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    2022 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.

    ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.

    İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirecek.

    Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

    Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

    Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        2021 AGİ TABLOSU

        Bekar 268,31TL

        Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

        Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

        Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışan 268,31 TL

        Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

        Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

        Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

        Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
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        Haberler Ekonomi 2022 AGİ tablosu! AGİ zammı yüzde kaç? Bekar evli çalışan 1, 2, 3, 4 çocuklu çalışan AGİ ne kadar, kaç TL oldu?
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