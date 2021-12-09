2022 AGİ tablosu! AGİ zammı yüzde kaç? Bekar evli çalışan 1, 2, 3, 4 çocuklu çalışan AGİ ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir heyecanla takip edilirken gözler toplantılardan çıkacak sonuca çevrildi. Milyonlarca vatandaş yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarını merak ediyor. Peki, 2022 AGİ tablosu açıklandı mı? AGİ zammı yüzde kaç? Bekar evli çalışan 1, 2, 3, 4 çocuklu çalışan AGİ ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...