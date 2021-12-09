Ağır - tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar? Ağır, orta, hafif iş kolu asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ağır iş kolları nelerdir?

Asgari ücret toplantısından çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Bu gelişmeler üzerine "Ağır iş kolu" olarak çalışan vatandaşlar kendilerinin ne kadar zam alacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 AGİ zammı ne kadar yapıldı? İşte konuya dair bilgiler…
AĞIR İŞ KOLLARI NELERDİR, 2022 ASGARİ ÜCRET ZAM ÖNERİSİ NE KADAR?
Asgari ücret zam önerisiyle beraber gündeme gelen ağır iş kolları; Madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda hizmet veren vatandaşları kapsıyor…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
ÜÇÜNCÜ RANDEVUDA TOPLANTI BAŞLADI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısı yapılıyor.
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştiriyor.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülüyor.
Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.