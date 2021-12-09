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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 10:28
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    • 09.12.2021 10:36
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    Altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı

    Vatandaşlar tarafından her gün yoğun bir şekilde Altın fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yatırım yapmak ya da yakınına düğün, nişan gibi sebeplerden dolayı takı almak isteyenler piyasaları yakından takip ediyor. Aynı zamanda bozdurma işlemi için de her gün altın fiyatlarının ne yönde değiştiği, artma ya da düşme gibi durumlardan hangisinin olduğu merak ediliyor. 9 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadardan alıcı buluyor? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL'den satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Son zamanlarda yükselişiyle trend hale gelen altın fiyatlarının güncel durumu her sabah vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ne kadar?

    9 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 783,21

    Gram altın satış: 783,31

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.244,00

    Çeyrek altın satış: 1.272,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.490,00

        Yarım altın satış: 2.553,00

        TAM ALTIN NE KADAR?

        Tam altın alış: 5.020,36

        Tam altın satış: 5.120,03

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.198,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.276,00

            ATA ALTIN NE KADAR?

            Ata altın alış: 5.198,00

            Ata altın satış: 5.266,00

            22 AYAR BİLEZİK

            Alış 702,30

            Satış: 729,46

            8 ARALIK PİYASALARDA GÜN SONU - ALTININ ONSU

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.25 itibarıyla 1.782,35 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,01 kazanımla 786 bin 100 liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6146 lira, satışta 13,6691 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6571 lira, satışta 13,7118 lira olarak belirlemişti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1325, sterlin/dolar paritesi 1,3192, dolar/yen paritesi de 113,84 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,95 artarak 75,43 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı…
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