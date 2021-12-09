Altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL'den satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Son zamanlarda yükselişiyle trend hale gelen altın fiyatlarının güncel durumu her sabah vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ne kadar?