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    • Ekonomi
    • 11.12.2021 14:13
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    • 11.12.2021 14:13
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    11 Aralık Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret zammı kaç TL? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak son dakika?

    Asgari ücret 2022 ne kadar olacak son dakika? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret zammı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonların gözü kulağı gelecek haberlere çevrildi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı tarihi merak konusu oldu. 2022 yılı boyunca alınacak olan asgari ücret tutarı belli oldu mu, ne kadar zam yapılacak? işte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 2022 ne kadar olacak son dakika?

    Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş Asgari ücret 2022 ne kadar olacak son dakika? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı dün gerçekleşti ve sonrasında ne kararlar alındığı, rakam açıklamasının yapılıp yapılmadığı merak edildi. Yılda 4 defa toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı tarihi açıklanınca konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Milyonlarca vatandaşı yakından etkileyecek olan Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı kaç TL? İşte ayrıntılar…

    ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

    İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi.

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja giriliyor. Sabah'ın haberine göre, Asgari ücretin belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

    2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

    Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en uygun ve en ideal asgari ücreti belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.

    ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yaptı.

    İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi.

        Gelen son haberlere göre, işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili olacak. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.

        Önceki gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

        Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.

        FORMÜL UYGULANABİLİRSE YÜZDE 30 ARTIŞA GÖRE AGİ 348 LİRA OLACAK

        Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

        Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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