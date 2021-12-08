Üreticiye destek meyvelerini veriyor! Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın zirvesinde

AB ülkelerinde küçükbaş hayvan sayısı ise 2020 yılında toplam 75 milyon olarak belirlendi.

Bu dönemde, AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 15 milyon 439 binle İspanya aldı. Onu en yakın 10 milyon 464 binle Romanya, 8 milyon 260 binle Yunanistan, 7 milyon 301 binle Fransa, 7 milyon 34 binle İtalya ve 3 milyon 877 binle İrlanda izledi.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı 54 milyon 113 bin olurken koyun varlığı 42 milyon 127 bin olarak kayıtlara geçti.