Üreticiye destek meyvelerini veriyor! Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında ilk sıraya yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye'de 2020 yılında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısı AB ülkelerini geride bıraktı.
Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl toplam büyükbaş hayvan sayısı 76 milyon 462 bin oldu.
Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 17 milyon 789 binle Fransa alırken, onu en yakın 11 milyon 301 binle Almanya, 6 milyon 636 binle İspanya, 6 milyon 529 binle İrlanda ve 6 milyon 400 binle İtalya izledi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise 18 milyon 158 bin olarak belirlendi.
Böylece Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında Fransa'yı geçerek ilk sırada yer aldı.