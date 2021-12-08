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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 16:15
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    • 08.12.2021 16:16
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    Benzine zam mı geldi? EPGİS 9 Aralık benzine ve motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL?

    Son dakika haberine göre, 9 Aralık yani yarın itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 77 kuruş zam, motorine de 31 kuruş zam geleceği ileri sürüldü. Bu gelişmlerin ardından araç sahipleri Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin fiyatlarıyla ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, Benzine zam mı geldi? 9 Aralık Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları kaç TL olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    Benzine zam mı geldi? EPGİS 9 Aralık benzine ve motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL?

    Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları hakkında gelişmeler takip ediliyor. 9 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Peki, benzine zam gelecek mi? 9 Aralık benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Opet, BP, Shell benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    9 ARALIK BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ

    EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 77 Motorinde 31 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MAZOT, DİZEL LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05'den 10,36 TL'ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL'ye yükselecek.

        Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak Ankara'da 9,60 TL'den 10,33 TL'ye , İstanbul'da 9,55 TL'den 10,32 TL'ye , İzmir'de 9,62 TL'den10,39 TL'ye yükselecek.

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi Benzine zam mı geldi? EPGİS 9 Aralık benzine ve motorine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL?
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