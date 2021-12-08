Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları hakkında gelişmeler takip ediliyor. 9 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Peki, benzine zam gelecek mi? 9 Aralık benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Opet, BP, Shell benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!