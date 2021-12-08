Toplam 9.900 TL lira maaş hesaplara yatıyor! Bu şartları taşımanız yeterli! Online başvurabilirsiniz, başvuru ekranı ise...

İŞKUR işbaşı eğitim uygulamaları kapsamında mühim hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR'dan çalışmayan ve işsiz olan annelere müjdeli haber geldi. Kadınların iş hayatında var olmaları ve istihdamı çoğaltmak hedefiyle 0/15 yaş arasında çocuğu tespit edilen annelerin iş hayatına katılmasını amaçlayan İŞKUR'dan annelere büyük destek verilmeye devam ediyor. İşte Anne Projesi müracaatı nasıl yapılır?
İŞKUR İş'te Anne Projesi Başvuru Formu
İŞKUR kaydınız gerçekleştirdikten sonra, işbaşı eğitim uygulamaları kapsamında açıla ilanlara internet sayfası üzerinden başvurabilirsiniz. Bununla eş güdümlü bulunduğunuz il ya da ilçelerdeki İŞKUR merkezlerine uğrayabilir, lüzumlu belgeleri ve şartları öğrenebilirsiniz.
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İşte Anne Projesine 2021 Başvuru Nasıl Yapılır?
Bu destekten yararlanabilmek amacıyla İŞKUR'un iki programından birine katılım sağlamak lüzumludur. Bu programlar ise;
Meslek Eğitim Kursları,
İşbaşı Eğitim Programlarıdır,
Destek almak amacıyla çocuğa ait kimlik belgesinin aslı ve kreş ya da gündüz bakımevinin faturası talep edilecektir. Bakım desteği amacıyla kreşten alınacak SGK sicil numarası evrakı ile İŞKUR'a müracaat yapılmalıdır. Başvurular İŞKUR Müdürlüklerine yapılabilecek.