Toplam 9.900 TL lira maaş hesaplara yatıyor! Bu şartları taşımanız yeterli! Online başvurabilirsiniz, başvuru ekranı ise...

İŞKUR doğrultusundan yaşama geçirilen İŞTE Anne Projesine sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler faydalanabilir. Bu projeden evlat edinen kadınlarında faydalanabilmesi amacıyla istisna tanınan olup, proje devam eder iken çocuğu 15 yaşını tamamlayanlar da projeden yararlanabilmektedir.

0/15 yaşında ve evlat edindiği çocuğu tespit edilen bütün annelerin dilenen şartları sağlamaları halinde, İŞKUR doğrultusundan düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim uygulamalarına katılmaları halinde kurs devam ettiği aylık 3.300 TL. maaş verilecektir.