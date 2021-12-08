RNPOL halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

RAİNBOW HAKKINDA

1995 yılından bu yana, polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde dünya standartlarındaki ürün-hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalarına ve kendi yenilikçi çizgimizi deneyimlerimizle birleştirerek devam eden Rainbow giderek artan satış hacmi, başarı oranı ve 17 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin en güçlü markalarından biri olarak sektörde yer alıyor.