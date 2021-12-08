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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 10:58
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    • 08.12.2021 10:58
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    RNPOL halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

    Rainbow Polikarbonat halka arz talep toplama işlemi bu ayın ilk gününe kadar alınmıştı. Halka arzın başvuru sonuçları ve borsada ne zaman işlem göreceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 TL'den halka arz başvurusuna onay verdi. Peki, RNPOL halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

    RNPOL halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı?

    RNPOL halka arz başvuru sonuçları ve borsada ne zaman işlem göreceği son günlerin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Şirket Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz ediyor. Peki, RNPOL halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    RAİNBOW HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Rainbow Polikarbonat RNPOL, 10.000.000 TL sermaye artırımı, 2.000.000 TL ortak satışı olmak üzere toplamda 12.000.000 TL nominal değerli paylar satışı tamamlandı. Katılımcı sayısının 20 bini geçtiği tahmin ediliyor.

    Rainbow Polikarbonat'ın bu haftadan itibaren borsada işlem görmesi bekleniyor.

    HİSSE FİYATI NE KADAR?

    SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 TL'den halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

        RAİNBOW HAKKINDA

        1995 yılından bu yana, polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde dünya standartlarındaki ürün-hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalarına ve kendi yenilikçi çizgimizi deneyimlerimizle birleştirerek devam eden Rainbow giderek artan satış hacmi, başarı oranı ve 17 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin en güçlü markalarından biri olarak sektörde yer alıyor.
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        Haberler Ekonomi RNPOL halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
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