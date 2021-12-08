RNPOL halka arz başvuru sonuçları ve borsada ne zaman işlem göreceği son günlerin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Şirket Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz ediyor. Peki, RNPOL halka arz başvuru sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
RAİNBOW HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Rainbow Polikarbonat RNPOL, 10.000.000 TL sermaye artırımı, 2.000.000 TL ortak satışı olmak üzere toplamda 12.000.000 TL nominal değerli paylar satışı tamamlandı. Katılımcı sayısının 20 bini geçtiği tahmin ediliyor.
Rainbow Polikarbonat'ın bu haftadan itibaren borsada işlem görmesi bekleniyor.
HİSSE FİYATI NE KADAR?
SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 TL'den halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.