2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım! A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da... Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para?

HİNDİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Hayrabolu'daki çiftliğinde yıllardır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, iyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını belirterek, sarı ise yağ bağlamışsa iyiliğinin oradan anlaşılabileceğini söyledi.

Kanatlarının altında sarılık olmayan hindinin yağ yapmadığı bilgisini paylaşan Çetin, hindinin yağlı olduğunda daha çok lezzetli ve besili olduğunu belirtti.

Hindi etinin sarı olması gerektiğini, tüy olmaması gerektiğini ifade eden Çetin, kazık tüyünün olmaması gerektiğini vurguladı.

HİNDİ DOLMA TARİFİ!

Hindi marine malzemeleriyle 24 saat marinede bekletilir. Krema, galeta unu, ince dilimlenmiş havuç, yumurta, soğan, pırasa, kekik ve fırınlanmış kestane karışımından harç yapılır ve hindinin içine güzelce doldurulur. 180 derece fırında nar gibi kızarana dek hindi pişirilir. İçinin pişmesi adına üzeri kapatılıp yeniden pişirme işlemi devam edilir. Hindi fırınlanırken altı, sebze ve soğanla beslenir, 2 bardak su ilave edilir.

Kızınca şayet hâlâ pişmemişse üstünü aliminyum folyoyla kapatın ve yeniden fırına koyun. Etrafı fırınlanmış kestane, taze soğan, kekik ve biberiyeyle süsleyin. Yanındaki sebze hazırlanırken iri doğranmış karışık sebzeler kıtır kalana kadar suda haşlayın. Ardından tereyağında soteleyin. Hazırlanan sebzeler ve iç pilav ile birlikte servis edebilirsiniz.