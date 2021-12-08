2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım! A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da... Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para?

Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıla hazırlık yapanlar bir yandan da yılbaşının vazgeçilmez menüsü olan hindinin fiyatlarını merak ediyor. Her yıl yılbaşında sofrasından hindiyi eksik etmeyenler Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para? 2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım kaç TL? soruların yanıtlarını araştırıyor. Hindi fiyatları belli oldu. A101, BİM, ŞOK, Migros CarrefourSa gibi zincir marketlerde hindi satılıyor mu? İşte cevapları...
YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ PARA?
Geçtiğimiz yıl hindi fiyatları 200- 250 TL aralığındaydı. 2022 yılına az bir süre kala hindi fiyatları 300 TL'yi geçmiş durumda. Hindi etinin kilosu 45-50 TL seviyelerinde. (Bu fiyatlar an itibari ile çiftlikten alımlarda geçerli fiyatlardır.)
BÜTÜN HİNDİ FİYATI!
Zincir marketlerin bir çoğu henüz bütün hindi fiyatlarını listelemedi. Şu an için yalnızca Migros üzerinden iki markanın fiyatları belli oldu;
Bolca bütün hindinin kilogramı 43.90 TL
Pınar poşetli bütün hindinin kilogramı 100.00 TL
Marketler hindi fiyatları yayınladığında haberimizde yer verilecektir.