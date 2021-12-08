Kuraklık desteği ödeme tarihleri! Erdoğan açıkladı: Kuraklık parası ne zaman verilecek? Kuraklık yardımı ne kadar, kaç TL?

Kuraklık parası ne zaman verilecek? Kuraklık yardımı ne kadar, kaç TL?

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuraklık desteği hakkında yaptığı açıklamada destek ödemelerinin Mart ayının ikinci haftasından sonra yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Erdoğan ''Çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Üreticilerimize 2,6 milyar lira destek ödemesini aralığın ikinci yarısında yapacağız.'' dedi.

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KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, geçtiğimiz aylarda yapılacak Kuraklık destekleri ile igili şunları aktarmıştı;

"Bunlardan birincisi tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, ikincisi ise kuraklık. İklim değişikliklerinin getirdiği riskleri ülke olarak yaşıyoruz. Şiddetli bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Bu kuraklık tarımsal alanı çok etkiledi. Kuraklık, susuz ve kuru ortamda üretilen buğday, arpa, mercimek ve nohut gibi tarımsal ürünlere zarar verdi. Bu ürünlerimizin rekoltelerinde bazı önemli olumsuz etkileri oldu. Bu da kuraklıktan kaynaklı hasarların oluşmasına sebep oldu. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kuraklıktan etkilenen üreticilerimize ve çiftçilerimize kuraklığın oranına bağlı olarak dekara 100 liraya kadar destekte bulunulacağının müjdesini verdi."