Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında '2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı' ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında '2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor Alanında İlk Uygulama Programı'nı' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Thani imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine' Dair Uygulama Programı'nı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamed Al Kuwari imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Arasında 'Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği' Mutabakat Zaptı'nı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği Arasında Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Katar İş İnsanları Derneği Başkanı Şeyh Faisal bin Qassim Al Thani imzaladı.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması, İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması da yine Doha'da imza altına alınacak.