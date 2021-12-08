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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 08:42
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    • 09.12.2021 08:42
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    Kuraklık desteği hangi tarihte hesaplara ödenecek? Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kimler kuraklık desteği alabilir?

    Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kuraklık desteği hangi tarihte hesaplara ödenecek? Kimler bu destekten yararlanabilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarımsal hayatı desteklemek, çiftçilere yardım sağlamak amacıyla kuraklık desteği veriliyor. Kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bu destek büyük önem taşıyor, peki yararlanma şartları nelerdir? Ödemeler hesaplara yattı mı? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Kuraklık desteği hangi tarihte hesaplara ödenecek?

    Tüm illerden vatandaşlar Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amaçlı verilen bu ödemeler yakından takip ediliyor ve henüz başvurmamış olanlar da yararlanma şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki Kuraklık desteği hangi tarihte hesaplara ödenecek? Kimler bu destekten yararlanabilir? Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kuraklık desteği ile ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar…

    KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Bakan Pakdemirli, 3 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Bakan Pakdemirli, şunları ifadelerde bulundu:

    "138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."

    ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

    • Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
    • Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
    • Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
    • Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,
    • Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

        • Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,
        • Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,
        • Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL

        KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak. Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

        Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

        Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek.

        Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.
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        Haberler Ekonomi Kuraklık desteği hangi tarihte hesaplara ödenecek? Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kimler kuraklık desteği alabilir?
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