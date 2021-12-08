Kuraklık desteği hangi tarihte hesaplara ödenecek? Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Kimler kuraklık desteği alabilir?

Tüm illerden vatandaşlar Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amaçlı verilen bu ödemeler yakından takip ediliyor ve henüz başvurmamış olanlar da yararlanma şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki Kuraklık desteği hangi tarihte hesaplara ödenecek? Kimler bu destekten yararlanabilir? Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kuraklık desteği ile ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar…
KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Pakdemirli, 3 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, şunları ifadelerde bulundu:
"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."
ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?
- Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
- Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
- Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
- Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,
- Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,