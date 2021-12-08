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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 04:02
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    • 09.12.2021 06:17
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    Son dakika: Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi

    Son dakika haberi... Araç satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişme. Resmi Gazete'nin yayımlanan bugünkü sayısına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oranlar belirlendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MTV’de yeni oranlar belirlendi

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.




    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi.

    Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.

        Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.


        YÜZDE 36,2 OLARAK AÇIKLANMIŞTI
        Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte 2022 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yeniden belirleme yetkisi bulunuyordu.

        YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
        Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.

        Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

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