Son dakika: Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.



YÜZDE 36,2 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte 2022 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yeniden belirleme yetkisi bulunuyordu.