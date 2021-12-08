PTT'den hemen 8.475 TL alabilirsiniz! Yazılı olarak başvurmanız yeterli oluyor! Avans ödemesi anında yapılıyor!

Daha evvel tespit edilen ödeme devre ve tarihlerinin SGK doğrultusundan tekrardan düzenlenmesi halinde, ödeme tarihleri öne alınanların gelir ve aylıklarından bir kesinti yapılmaz. (Ödeme günlerinden rastgele birinin cumartesi ya da piyasa günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, SGK doğrultusundan belirlenerek ilan edilir hariç olmak üzere) ödeme tarihleri ileri alınanlara bir ayı aşan gün karşılığı kadar fark ödenir. Ödeme günlerinin hafta sonu ya da resmi tatil günlerine gelmesi nedeniyle ödeme günü öne alınanlar ile hal farklılığı ya da ölüm halinde sigortalı ve hak sahiplerine hal farklılığı ya da ölüm tarihine ait Kanunda belirti edilen ödeme devresinde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz .