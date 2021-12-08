PTT'den hemen 8.475 TL alabilirsiniz! Yazılı olarak başvurmanız yeterli oluyor! Avans ödemesi anında yapılıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu adeta duyurdu. SGK harekete geçti. Avans ödemesi yapılıyor. Emeklilikte yaşı bekleyen çok sayıda birey bu vakit zarfından SGK'dan avans almalarının olası olup olmadığını merak ediyor. Hemen açıklayalım SGK belirli durumlarda avans ödemesi yapıyor. Fakat emeklilikte yaşı bekleyenlere değil. İşte SGK avans ödemesi ile alakalı detaylar...
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Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik talebinde tespit edilen ve gelir/aylığa hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içerisinde gelir ve aylık bağlanamaması halinde, yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilmektedir.
Avans miktarı her üç ay amacıyla bağlanacak;
Aylıklarda; net asgari ücretin üç katını,;
Gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını,;
Geçmemek üzere Kurum doğrultusundan belirlenmektedir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından çok olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilmektedir.
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YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI
Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK doğrultusundan tespit edilen devre ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmektedir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, piyasa gününe rastlayan grubun ödemesi pazar günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Ödeme günlerinden rastgele birinin cumartesi ya da piyasa günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilmektedir.