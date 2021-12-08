Hollywood ünlüleri peşinde! Elmastan 10 bin kat daha değerli! Sadece Türkiye'de var

DİASPOR TAŞININ BÜYÜK ÖNEMİ

Dünyada diaspor taşı ilk olarak 1800'lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya'da keşfedildi. Mücevher kalitesinde olan ve renk değiştiren taş ilk olarak sadece Türkiye'de Muğla'da çıkartılıyor. Star'da yer alan habere göre, 1970'li senelerde Etibank'ın açtığı bir alüminyum madeninde rastlanmaya başlanan diaspor taşı ancak 1990'lı yıllarda dünyada duyulmaya başlıyor.