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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 08:58
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    • 08.12.2021 09:11
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    Hollywood ünlüleri peşinde! Elmastan 10 bin kat daha değerli! Sadece Türkiye'de var

    Son dakika haberleri... Muğla Milas’ta çıkarılan diaspor taşının elmastan 10 bin kat daha değerli olduğu ortaya çıktı. Söz konusu taş hem yurt dışından hem de yurt içinden büyük talep görürken sadece Türkiye’de çıkarılması ekonomiyi olumlu yönde etkiliyor. Diaspor taşı elmastan 10 bin kat daha değerli ve Hollywood ünlülerinin en gözdesi.

    Muğla'nın Milas ilçesinde 1997 yılından bu yana diaspor taşının önemine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyada sadece Türkiye'de bulunan değerli taşın elmastan 0 bin kat daha nadir olduğu belirtilirken diaspor taşının renk değiştirme özelliği ise en dikkat çekici yanı.

    DİASPOR TAŞININ BÜYÜK ÖNEMİ
    Dünyada diaspor taşı ilk olarak 1800'lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya'da keşfedildi. Mücevher kalitesinde olan ve renk değiştiren taş ilk olarak sadece Türkiye'de Muğla'da çıkartılıyor. Star'da yer alan habere göre, 1970'li senelerde Etibank'ın açtığı bir alüminyum madeninde rastlanmaya başlanan diaspor taşı ancak 1990'lı yıllarda dünyada duyulmaya başlıyor.

    1990'lı senelerde GIA (Gemological Institute of America) bu konuda dünyada söz sahibi olan kuruluş, bunu bir makalede yayınlıyor ve Type II (ikinci tür) olarak klasifikasyon listelerine ekliyor. Bu şekilde diaspor kristalinden tüm dünyanın haberi oluyor.

        DİASPOR TAŞI SADECE TÜRKİYE'DE BULUNDU
        Mücevher kalitesindeki c dünya üzerinde sadece Muğla'da bulundu. Taş dünya üzerinde ışığa göre renk değiştirebilen çok az sayıda kıymetli taşlardan birisi.

        Diaspor taşı, gün ışığında yeşil olurken, mum ışığında da pembe renk alabiliyor. Bu iki renk taşın renk skalasında iki uç noktadan beliriyor. Pembe ve yeşil arasındaki birçok ton gün ışığına, ortamdaki ışığa hatta bazen üzerinizdeki kıyafete değişebiliyor.

        HOLLYWOOD ÜNLÜLERİNİN FAVORİSİ
        Türk tasarımcı Pınar Öner'in diaspor taşından tasarladığı yüzük Victoria's Secret'ın ünlü isimlerinden Alessandra Ambrosio tarafından kullanıldı.
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        Haberler Ekonomi Hollywood ünlüleri peşinde! Elmastan 10 bin kat daha değerli! Sadece Türkiye'de var
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