İlk aşamada 910 bin kişi böyle emekli olacak! Yaşa takılanlar için...

Yaşa takılanlar için hizmet tespit uyarısı! İlk aşamada 910 bin kişi böyle emekli olacak! EYT'de son durum son ayların en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT hakkında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. Geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öncelikli çalışmaların asgari ücret ve 3600 ek gösterge olacağı bildirilmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların önümüzdeki yıl başlatılması bekleniyor.

1. KISMİ EMEKLİLİK

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.