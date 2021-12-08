Tuvalet kağıdına zam mı geldi? 6'lı12'li 24'lü 32’li tuvalet kağıdı ne kadar, kaç TL oldu? A101, BİM, ŞOK tuvalet kağıdı güncel fiyatları!

Tuvalet kağıdına zam mı geldi? 6'lı12'li 24'lü 32'li tuvalet kağıdı ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde yer alıyor. A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerdeki tuvalet kağıdı fiyatları araştırılıyor. Marketlerin yeni hafta için aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101, BİM ve ŞOK'ta bu hafta indirime giren ürünler ve merak edilen soruların yanıtları haberimizde! İşte A101, BİM, ŞOK tuvalet kağıdı güncel fiyatları...
TUVALET KAĞIDINA ZAM MI GELDİ?
Milyonlarca kişi 8 Aralık 2021 itibariyle tuvalet kağıdına zam gelip gelmediğini araştırıyor. Marketlerdeki tuvalet kağıdı fiyatları güncellendi. Peki 6'lı 12'li, 24'lü 32'li tuvalet kağıdı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNCEL TUVALET KAĞIDI FİYATLARI!
6'lı kağıt havlunun fiyatı 53.90 TL
24'lü tuvalet kağıdının fiyatı 90.25 TL
32'li tuvalet kağıdının fiyatı 131.50 TL
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