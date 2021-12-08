1100 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği hesaba hemen yatıyor! Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor!

YAKACAK YARDIMI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvenliği olmayan gereksinim sahibi hanelere ya da sosyal güvenliği olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedava olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

AİLE BAKANLIĞI SOSYALYARDIM BAŞVURULARI

Sosyal yardım müracaatında bulunacak olan vatandaşlar bağlamında Aile Bakanlığı oldukça fazla ayrıcalık sunmaktadır.

Kısa vakit evveline kadar sosyal yardımlar muhtarlıktan muhtaç yada yoksulluk kağıdı alınması sonrasında ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat yapılması ile tamamlanabiliyordu. Fakat Aile Bakanlığı bütün yardımları dijital kanala taşıdı. Bakanlıktan destek alabilmek isteyenler müracaatlarını e-Devlet kanalı ile iletebilecekler. Çok basit ve süratli bir şekilde destek müracaatı yapacak olan vatandaşlar onay almaları halinde destek sahibi olacaklar.

Sosyal yardım takviyeleri kişilerin sağlık sorunlarından sosyal güvencelerinin ve gelirlerinin olmamasına, besin yardımlarından elektrik fatura desteğine kadar uzanıyor.

Bakanlığın destek uygulamaları kapsamında sağlanan ödemelerden bir tanesi de 1100 TL tek seferlik nakit para yardımı.

TEK SEFERLİK 1100 TL ÖDENECEK

Aile Bakanlığı'nın pandemi yardımları kapsamında sağlamaya başladığı daha sonra kalıcı olan ve gereksinim sahipleri amacıyla ödenen destek ile 1100 TL ödeme yapıyor.

Destek ödemesinin alınması amacıyla kişilerin sosyal güvencelerinin olmaması yada aile hane gelirlerinin çok düşük olması gerekiyor.Kamuda çalışanlar, emekliler, dul yetim maaşı alanlar söz hususu destek ödemesinden faydalanamazlar. İşsizlik maaşı ya da başka kurum ödemeleri de sosyal yardım parası onayı amacıyla engel.