1100 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği hesaba hemen yatıyor! Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor!

Aile Bakanlığı'nın dijitalleşme uygulaması kapsamında sosyal yardım müracaatları e-Devlet platformuna taşındı. Vatandaşlar Aile Bakanlığı'nın e-Devlet hizmeti üzerinden barınma yardımı, nakit para yardımı, sağlık yardımları, eğitim gereksinim yardımı, maaş aylık yardımı ve besin yardımları amacıyla müracaat oluşturabilirler.
BARINMA YARDIMI
3294 sayılı kanun kapsamında olan gereksinim sahibi vatandaşlardan oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara esas ve zaruri gereksinimlarından olan barınma gereksinimlerinin karşılanması için ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı yapılmaktadır.Ayrıca afet hadiseleri ardından da ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdî olarak yardım yapılmaktadır.
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ÜCRETİSİZ ELEKTRİK YARDIMI
3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardımlardan faydalanan gereksinim sahibi 1-2 bireylik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 bireylik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 bireylik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha çok bireylik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.