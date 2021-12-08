Anında ayda 375 euro destek! Almak için yapmanız gereken oldukça basit! SGK kayıtlarına göre başvuru şartları...

Bakan Bilgin, kayıtlı bayan istihdamının desteklenmesi hedefiyle Türkiye ile Avrupa Birliği doğrultusundan karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi.

Bilgin, mevzuya dair soru önergesine verilen yanıtta, "Çocuk bakımı bölümünde eğitimli olduğunu diploma ya da sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Salgın nedeniyle projeye ara verilmedi, proje şartlarının salgına adapte edilmesi amacıyla düzeltme yapıldı. Çalışan annenin daha evvel bedava izin nedeniyle evde olması hibe ödemelerinde geçersiz bir nedenken, salgın nedeniyle bedava izin alabilmek halinde kalan ya da kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belgeleyenlere hibe desteğine devam ediliyor" dedi.

Çalışan Anne Desteği amacıyla müracaatlar, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki'nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.