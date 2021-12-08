Anında ayda 375 euro destek! Almak için yapmanız gereken oldukça basit! SGK kayıtlarına göre başvuru şartları...

Çalışma hayatında olan binlerce kadının en büyük sorunlarından biri de bakıcı... Artan bakıcı ücretlerinin sonrasında çalışan anneleri ilgilendiren 'bakıcı desteği' projesinde verdiği hibe takviyeleri zamlandı. Önümüzdeki sene çalışan anneler, hükümetin AB ile eş güdümlü finanse ettiği destek programından ayda 375 euro (5.788,86 TL) alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ufak çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.
375 EUROYA ÇIKACAK
Çalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek sene ise destek tutarı 375 euroya (5.788,86 TL) çıkacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ufak çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.
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Bakan Bilgin, kayıtlı bayan istihdamının desteklenmesi hedefiyle Türkiye ile Avrupa Birliği doğrultusundan karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi.
Bilgin, mevzuya dair soru önergesine verilen yanıtta, "Çocuk bakımı bölümünde eğitimli olduğunu diploma ya da sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Salgın nedeniyle projeye ara verilmedi, proje şartlarının salgına adapte edilmesi amacıyla düzeltme yapıldı. Çalışan annenin daha evvel bedava izin nedeniyle evde olması hibe ödemelerinde geçersiz bir nedenken, salgın nedeniyle bedava izin alabilmek halinde kalan ya da kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belgeleyenlere hibe desteğine devam ediliyor" dedi.
Çalışan Anne Desteği amacıyla müracaatlar, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki'nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.