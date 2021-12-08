Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.12.2021 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2021 14:13
    ABONE OL

    Anında ayda 375 euro destek! Almak için yapmanız gereken oldukça basit! SGK kayıtlarına göre başvuru şartları...

    Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamaları amacıyla başlatılan bakıcı desteği artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.

    takvim.com.tr
    Anında ayda 375 euro destek!

    Çalışma hayatında olan binlerce kadının en büyük sorunlarından biri de bakıcı... Artan bakıcı ücretlerinin sonrasında çalışan anneleri ilgilendiren 'bakıcı desteği' projesinde verdiği hibe takviyeleri zamlandı. Önümüzdeki sene çalışan anneler, hükümetin AB ile eş güdümlü finanse ettiği destek programından ayda 375 euro (5.788,86 TL) alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ufak çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.


    375 EUROYA ÇIKACAK

    Çalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek sene ise destek tutarı 375 euroya (5.788,86 TL) çıkacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ufak çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Bakan Bilgin, kayıtlı bayan istihdamının desteklenmesi hedefiyle Türkiye ile Avrupa Birliği doğrultusundan karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi.

    Bilgin, mevzuya dair soru önergesine verilen yanıtta, "Çocuk bakımı bölümünde eğitimli olduğunu diploma ya da sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Salgın nedeniyle projeye ara verilmedi, proje şartlarının salgına adapte edilmesi amacıyla düzeltme yapıldı. Çalışan annenin daha evvel bedava izin nedeniyle evde olması hibe ödemelerinde geçersiz bir nedenken, salgın nedeniyle bedava izin alabilmek halinde kalan ya da kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belgeleyenlere hibe desteğine devam ediliyor" dedi.

    Çalışan Anne Desteği amacıyla müracaatlar, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki'nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.

        KİMLER BAŞVURABİLİR?

        AB ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet parolası ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org. tr' adresi üzerinden müracaat yapabiliyor.

        Desteğe, müracaat tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor. İşte başka şartlar...

        -En geç net kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanısıra sigortalı ve tam vakitli çalışıyor olmalısınız.

        -Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam vakitli sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

        -SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.

        -Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.

        -Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birisinde ikamet etmelisiniz.

        - Çocuğunuzla aynı evde bulunmalısınız.

        -Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız gerek.

        BAKICI PARASI NEDİR?

        Bakıcı parası başka bir adıyla torun bakma parası, torununa bakan anneanne ya da babaannelere verdiği bir maaştır. Bu maaş 12 aylığına verilmektedir ve çocuğun üç yaşını aşmamış olması gerekir.

        Bu program ile iş hayatında olan anneleri desteklenmekte ve annelerin doğum yaptıktan sonra kariyerlerine devam edebilmeleri hem de ailede meydana gelebilecek geçim sıkıntılarını önlemek hedeflenmiştir. Bakıcı parası şu anlık yalnızca 10 ilde uygulanmaktadır. Bu destek karşılıksız olup ilk uygulanmaya başladığında toplam 1000 aile bu imkandan faydalanmıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li anketçi CHP’li seçmenlere tepki gösterdi
        Haberler Ekonomi Anında ayda 375 euro destek! Almak için yapmanız gereken oldukça basit! SGK kayıtlarına göre başvuru şartları...
            SON DAKİKA