Türk Telekom'dan girişimlere 10 milyon TL

Türk Telekom, PİLOT hızlandırma programı ile bu yıl 18 girişime 5 milyon lira üzerinde destek sağlarken, bugüne kadarki toplam nakit desteği yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. PİLOT'tan 91 girişim mezun oldu ve 39'u yatırım alırken, 3 ekip dünyanın en büyük inovasyon platformlarından Plug and Play'in 4 haftalık ABD programına katılma hakkı kazandı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "PİLOT mezunu girişimlerin bu yıl sonunda sağladıkları istihdamın bin 500'e yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.