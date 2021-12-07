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    Türk girişimcilerden AR-GE atılımı: Acı biber sanayiye ilaç oldu

    Selim Kaya ve Cem Atılgan’ın kurduğu Unano, acı biberi tekstil için doğal boyaya, savunma sanayii için biber gazına, ilaç sektörü için de hammaddeye dönüştürdü.

    Acı biber sanayiye ilaç oldu

    İlaç, tekstil gıda ve savunma sektörlerine acı biber çözümü geldi. Türk girişimciler Selim Kaya ve Cem Atılgan'ın kurduğu Unano İnovasyon, acı biberi sanayi için hammaddeye dönüştürdü. Acı biber etken maddesi Caspidine'in elde edilerek savunma sanayii için biber gazı, sağlık sektörü için ilaç hammaddesi ve ağrı giderici krem, gıda sektörü için de sos geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projesi 2019'da Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark tarafından kabul edilen Unano, kuluçka firması olarak üniversite-sanayi işbirliğinde çalışmalarını hızlandırdı. YTÜ Gıda Mühendislik Fakültesi akademisyen ve uzman danışmanlarıyla, üniversitelerin laboratuvar imkanları kullanılarak yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda 4 sektöre çözüm geldi. Doğal Capsicin elde edilerek biber gazı formuna getirilirken, sanayide tekstil sektörü için iplik boyaması işlemleri ilgili doğal boya eldesi sağlandı. Yurt dışına ilaç hammaddesi bağımlılığını azaltacak adım da atıldı. İlaç sektörünün en önemli hammaddelerinden GMP şartlarında Capsicin elde edildi. Projenin ilk etap çalışmaları bu yıl sonu itibariyle tamamlandı. 2022 ilk çeyrekte de seri üretime geçiş testleri ve üretim yapılanma çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

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    Haberler Ekonomi Türk girişimcilerden AR-GE atılımı: Acı biber sanayiye ilaç oldu
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