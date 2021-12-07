Afyonkarahisar, Sofra Dergisi organizasyonu ile ünlü şef ve yemek yazarlarını ağırladı

3 bin yıl öncesine uzanan tarihe sahip Afyonkarahisar, gastronomi atılımını sürdürüyor. 2019'da gastronomi alanında UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'da; kaymak, haşhaş, patates ve vişne gibi pek çok lezzet, şehrin gastronomisinin önemli parçaları.

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayınlarından Sofra Dergisi'nin organizasyonu ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ev sahipliğinde bir grup yemek yazarı ve şef kenti ziyaret etti. Afyonkarahisar Gastronomi Konağı sofrasında keşkek, çullama, Emirdağ güveci, vişne hoşafı, kaymaklı ekmek kadayıfı ve daha birçok leziz tat seremonisiyle birlikte konuklara ikram edildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "600'e yakın yöresel ürünümüzden 30'a yakınının tescilini aldık. İnşallah diğer ürünlerimizi de tescilleyerek Türkiye'de tek olmak istiyoruz" dedi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de "Her alanda bütün kurumlarımız el ele büyük bir seferberlik içerisinde bu şehri marka şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. Gastronomide unvanımız, Türkiye'de ilk 3 il arasında olmamız, dünyada 36 şehir arasında olmamız bizleri her yerde gururlandırıyor" diye konuştu.

Geziye, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emine Tunadan, Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir, İnbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler Akbaş ile çok sayıda şef ve gazeteci katıldı.