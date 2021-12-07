TOKİ’den 29 ilde arsa satışı (Ekonomi haberleri)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde 307 arsayı açık artırma yöntemiyle satacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

İŞÇİDEN SENET ALAN YANDI!

Hukuka aykırı bir şekilde çalışanlara işe girişte boş senet imzalatan işverenler için Yargıtay'dan 'tokat' gibi bir karar çıktı. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, işçiden boş senet alan işverenin, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlediğine hükmetti. Kararda, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verileceği yönündeki yasa maddesi hatırlatıldı.

KİLOSU 3.500 TL

Damla sakızının kilo fiyatı 3 bin 500 lirayı buldu. Aktarlık yapan Taner Esin, şifa kaynağı sakızı 100 gramlık paketlerde 350 liradan, 10 gramlık paketlerde 35 liradan sattıklarını belirterek, "Ülkemizde Çeşme'de yetişiyor. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan da geliyor" dedi.

MTV'DE İNDİRİM HAZIRLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 36 olarak belirledi. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; Başkan Erdoğan, 2022 artışlarını yüzde 36 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranından değil, enflasyona yakın bir rakam olarak açıklayacak. Enflasyonun yüzde 20'ler civarında olduğu düşünülürse vatandaş için yaklaşık 16 puanlık bir indirim olacak. Başkan Erdoğan'ın oranları yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Halen yollarda bulunan 25 milyon civarında aracın, yapılacak düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor. Zübeyde YALÇIN

SOSYAL GİRİŞİMCİLERE ÖDÜL

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın beşinci yılında ödül kazananlar açıklandı. Erken Aşama kategorisinde 'Nivogo', İleri Aşama kategorisinde 'Erişilebilir Her Şey', İşbirliği kategorisinde 'Fazla Gıda & Gıda Kurtarma Derneği' ödül kazandı. 18-25 yaş arası değişim öncüsü gençleri de ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk kez verilen Seçici Kurul Özel Ödülü'ne ise Gençlik kategorisinde 'Kadınların Elinden' adlı girişim değer bulundu. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, bu yıl beşincisini gerçekleştirdikleri İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın etki alanının her yıl katlanarak büyüdüğünü belirterek, "İlk yılından bugüne başvuru sayısı tam 3 katına çıkan program, bugün Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminin en önemli taşıyıcı güçlerinden biri konumunda" dedi. Erken Aşama, İleri Aşama ve İşbirliği kategorilerinde birinci olan ve Seçici Kurul Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan sosyal girişimcilere 50 bin liralık para ödülü takdim edildi.

MODALIFE'TAN DOĞAL HAMLE

Modalife, doğaya atık olacak plastiklerden mobilya üretimi gerçekleştiriyor. 18 milyon dolar yatırımla hayata geçen Modalife Plastik tesisinde her gün 32 ton plastik hammaddeye dönüşüyor. Modalife Mobilya Başkanı Özcan Tonga, Türkiye'de plastik hammadde ihtiyacını tamamen geri dönüşümle sağlayan ilk mobilya üreticisi olduklarını söyledi.

YENİ DESTEK PROGRAMI BAŞLATTI

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası, uluslararası paydaşların girişimcilik ekosistemine katılımlarına katkı sağlayacak yeni bir destek programını hayata geçirdi. 1.2 milyon euro bütçeli Yüksek Öğretimde İnovasyon Büyümesi ve Eğitimi Projesi'nin (HEIght Projesi) ilk fazına, üniversite bünyesindeki uluslararası öğrenciler katılım gösterdi. İkinci fazına İstanbul genelindeki üniversitelerden uluslararası öğrencilerin dahil olması hedefleniyor.