Türk firmaları Orta Koridor'la geliyor: 8 trilyon dolarlık dev yatırım!

Pandemide tedarik zincirinde kırılmalar bir yana arz-talep dengesizliği nedeniyle navlun fiyatları uçtu, konteynerler bulunamadı. Batı-Doğu hattındaki ticarette alternatif rotalar aranırken bir yandan da demiryolu alternatifi çok daha fazla talep edilir hale geldi. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan Kuşak Yol Projesi'nin Kuzey Koridoru doldu taştı.



8 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILMASI BEKLENİYOR

Bu nedenle hızla gelişen ve Türkiye'den geçen Orta Koridor'a talep artıyor. Orta Koridor'a yapılacak yatırımların toplamda 8 trilyon doları bulması bekleniyor. Ulaştırma altyapısı için de 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtiliyor. Kuzey Koridoru'nun kapasitesini doldurduğunu, artık alternatif rotaların ön plana çıktığını belirten Pasifik Eurasia Lojistik Uluslararası Pazarlama Müdürü Ahmet Burak İçen, "Şimdi Orta Koridor ve Türkiye ön plana çıkıyor. Bizim Çin'den gelen yükler için Türk Cumhuriyetleri üzerinden ürün sevkiyatı yapmamız konusunda talep artıyor. Türkiye'nin doğusunda demiryolları altyapısı ve kuru liman olarak adlandırılan yüklemeboşaltma ve gümrükleme sahaları oldukça iyi durumda. Bunlara kuru limanlar (dry port) diyoruz. Bizim de Türkiye'de şu anda kuru limanımız var. Bu tesislere yenileri de eklenecek" dedi.