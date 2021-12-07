Tanesi 15 TL'ye kadar satılıyor! Türkiye'de avokado üretimi 8 bin tona çıktı

"ÇEKİRDEĞİ ÇOK DEĞERLİ"

Avokadonun çekirdeğinin de çok değerli olduğunu ve satışının yapıldığını söyleyen Dr. Bayram, şöyle devam etti: "Ülkemizde henüz mevcut değil ama yurt dışında çekirdeği ve yaprağının çayı yapılıyor, belli hastalıklara, ödem, idrar yolları rahatsızlıklarına iyi geldiği, damarları rahatlattığı bilgileri mevcut. Yaprağı bizde de biraz kullanılmaya başlandı ama çekirdeği toz haline getirilip çayı yapılabiliyor. Çekirdeği çok kıymetli, fidancılık sektöründe de kullanılıyor ama maalesef her çeşidin çekirdeği kullanılamıyor."