Tanesi 15 TL'ye kadar satılıyor! Türkiye'de avokado üretimi 8 bin tona çıktı

Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 85'nin Antalya'da yapıldığını belirten BATEM Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram "Avokado üretimi özellikle geçen yıl çok arttı. Mersin'de muazzam bahçeler kurulmaya başladı. Muğla hatta İzmir'de Seferihisar, Gümüldür'de bazı üreticiler bahçe kuruyor" dedi.
Türkiye'de son yılların gözde meyvelerinden yarı tropik avokado üretimi, Akdeniz Bölgesi'nde giderek yaygınlaşıyor. Tane üzerinden satışı yapılan avokadonun Türkiye'deki geçmişi 1940'lı yıllara dayanıyor. Ancak hem üretim hem tüketimindeki talep patlaması, son 10 yılda gerçekleşti.
Avokado yetiştiriciliği ilk olarak ıslah ve fidan üretiminde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nde (BATEM) 1968 yılında getirilen ilk fidanlarla başladı. BATEM Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram, BATEM'de avokado üzerine araştırma ve tanıtım çalışmalarının 50 yılı aşkındır devam ettiğini anlattı.