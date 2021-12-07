İşsizlik maaşı artacak mı, kaç TL olacak? Kimler işsizlik maşı alabilir? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar asgari ücretin yanı sıra İşsizlik maaşı ne kadar olacak, artacak mı? sorusunun yanıtını araştırır oldu. 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam dışında aynı şekilde işsizlik maaşında da bir farklılık olup olmayacağı merak edildi. İŞKUR'dan şartları karşılayan vatandaşlara verilen bu destek herkese farklı miktarlarda ve sürelerde yatıyor, bunun da belli başlı sebepleri bulunuyor. İşsizlik maaşı başvuru şartlarının neler olduğunun yanı sıra diğer tüm bilgileri haberimizde derledik.
İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecek.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.