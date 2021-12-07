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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 15:24
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    • 08.12.2021 15:25
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    Son 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SGK-SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına gelen zam...

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık yüzde 21,31 oldu.TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz ay enflasyon (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon 21,31 seviyesine ulaştı. Peki Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte SGK-SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına gelen zam...

    Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Asgari Ücret Komisyonu bugün 2. kez bir araya geldİ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücretle ilgili, ''"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret Aralık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Peki Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte SGK-SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına gelen zam...

    ARALIK ENFLASTON ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2021 tarihinde açıklamıştı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da Ocak ayının 3'ünde açıklanacağı öngörülüyor.

    SO 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?

    Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

    Bu durumda 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu TÜİK tarafından açıklandığında SSK ve Bağ-Kur emekli zamları da kesinleşecek.

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

    Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

    Aylık TÜFE'ye göre, ana harcama grupları itibarıyla kasımda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

        Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)

        Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzde 53,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 72,42, su temininde yüzde 33,08 artış olarak gerçekleşti.

        Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,64, imalatta yüzde 9,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,33, su temininde yüzde 1,00 artış olarak gerçekleşti.

        Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre, en düşük artış; yüzde 12,60 ile giyim eşyası, yüzde 19,66 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 22,23 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 145,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 116,51, ana metaller yüzde 97,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Aylık Yİ-ÜFE'ye göre, tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış; yüzde 0,23 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,00 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması , yüzde 2,14 ile içecekler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 20,67, kömür ve linyit yüzde 16,72, tekstil ürünleri yüzde 14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücret görüşmelerinin ilki 1 Aralık'ta gerçekleşti. İkincisi de 7 Aralık'ta yapıldı. 3. toplantı da 9 Aralık Perşembe günü yapılacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        YAPILACAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI NELER DEĞİŞECEK?

        İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

        Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

        İş göremezlik ödeneği artacak.

        Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

        ASGARİ ÜCRET ŞU AN NET 2 BİN 825 LİRA

        Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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