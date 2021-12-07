Son 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SGK-SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına gelen zam...

Asgari Ücret Komisyonu bugün 2. kez bir araya geldİ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücretle ilgili, ''"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret Aralık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Peki Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte SGK-SSK, Bağkur emekli ve memur maaşlarına gelen zam...
ARALIK ENFLASTON ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2021 tarihinde açıklamıştı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da Ocak ayının 3'ünde açıklanacağı öngörülüyor.
SO 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?
Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Bu durumda 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu TÜİK tarafından açıklandığında SSK ve Bağ-Kur emekli zamları da kesinleşecek.
KASIM AYI ENFLASYON ORANI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.
Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.
Aylık TÜFE'ye göre, ana harcama grupları itibarıyla kasımda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.