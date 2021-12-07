Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'TRT payı ve kademeli tarife' açıklaması! Daha az fatura ödenecek...

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TBMM'de bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada fatularda geçilecek olan yeni döneme ilişkin bilgi verdi.
YILLIK YAKLAŞIK 3 MİLYARLIK DESTEK
Dönmez, "Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.
VATANDAŞ DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK
Dönmez, "Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8 Kasım'da kabine sonrası yaptığı açıklamada elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı.