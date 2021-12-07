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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 20:20
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    • 07.12.2021 20:50
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    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'TRT payı ve kademeli tarife' açıklaması! Daha az fatura ödenecek...

    Son dakika haberleri... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlara yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek  verilmiş olacağını duyurdu. Dönmez, "Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

    ’TRT payı ve kademeli tarife’ açıklaması!

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TBMM'de bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada fatularda geçilecek olan yeni döneme ilişkin bilgi verdi.

    YILLIK YAKLAŞIK 3 MİLYARLIK DESTEK
    Dönmez, "Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

    VATANDAŞ DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK
    Dönmez, "Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8 Kasım'da kabine sonrası yaptığı açıklamada elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

        Erdoğan şunları söylemişti:
        "Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen, bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Böylece sadece 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden toplamda 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, burası da çok önemli, altını özellikle çiziyorum, TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz. Finans tarafındaki dalgalanmaların da üretimi ve ihracatı artırarak cari açığımızı düşürdükçe durulacağına inanıyoruz. Bu bakımdan 2022 inşallah verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların, yürüttüğümüz mücadelelerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki son önemli imtihanımız olan 2023'ü de başarıyla geride bıraktığımızda ülkemizin dünyanın siyasi ve ekonomik liginin en üstündeki yerini alışına hep birlikte şahitlik edeceğiz."
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