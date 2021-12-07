Son dakika: Motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı kaç TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldiği duyuruldu. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...