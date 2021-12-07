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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 16:00
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    • 07.12.2021 16:00
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    Son dakika: Motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı kaç TL?

    Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren motorin fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam yapıldı. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL? İşte fiyatlarda son durum...

    Motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldiği duyuruldu. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR MAZOT LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı kaç TL?
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