Sahibinden ikinci el araçta dikkat çeken veri! En çok o otomobiller satıldı!

sahibinden.com'da geçen ay yayından kaldırılan araç kategorisinde 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki araçlardaki artış dikkati çekti.
sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Kasım Vasıta raporuna göre, geçen ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.
Vasıta kategorisinin tamamı incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre karavan ilanları yüzde 79, ATV'ler yüzde 51 ve motosiklet ilanları yüzde 24 arttı.
Kasım ayında yayından kaldırılan ilan sayısı ekime göre yüzde 12,6 arttı. Yayından kaldırılan ilanlarda, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarının paylarında düşüş yaşanırken, 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki araçlarda artış gözlemlendi.