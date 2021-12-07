Sahibinden ikinci el araçta dikkat çeken veri! En çok o otomobiller satıldı!

Otomobilde en çok ilan verilen marka & model sıralamasında ilk sırada yine Renault-Clio yer aldı. Sıralama, Volkswagen Passat, ve Opel Astra'nın yerini alan Renault-Megane ile devam etti. Ford-Focus ise marka-model sıralamasında 5. sırada yer aldı. En çok ilanı verilen arazi/SUV & pick-up markası değişmedi ve lider Nissan oldu. Nissan'ı, Volkswagen ve Land Rover takip etti.