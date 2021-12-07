İhracattaki rekorlar sonrası Mersin Uluslararası Limanı kapasitesini artırıyor! Artık dünyanın en büyükleri gelecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışları, Türkiye'ye olan ilgiyi artırırken, Türk şirketleri ihracatta mevcut pazarlara yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Türkiye ekonomisi, ihracatta son 12 ayın 11'inde rekorlara imza attı. Kasımda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artarak 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat oldu. Yıllıklandırılmış bazda ihracat da 221 milyar dolara yükseldi.
İhracatın gerçekleştiği en önemli noktalardan birisi Mersin Uluslararası Limanı da artan kapasitesiyle ihracat artışına katkı sağlamayı sürdürüyor. Konteynerden konvansiyonele kadar çok çeşitli yükler için hizmet veren limandan, konteynerde ülkenin yıllık ihracatının yüzde 22'si, konvansiyonel yükte de yüzde 7'si gerçekleştiriliyor. Bu yılın 11 ayında konteynerde 763 bin 908 TEU'luk, konvansiyonelde de 3,6 milyon tonluk yükün liman üzerinden ihracatı yapıldı.
Coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandı, iç ve dış hat destinasyonlarıyla önemli bir ticaret noktası olan Mersin Uluslararası Limanı, Türkiye'nin ve aynı zamanda Doğu Akdeniz bölgesinin önde gelen limanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Liman, geçen yıl toplamda 3 bin 584 gemiye terminal hizmeti verdi.
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