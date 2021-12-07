İhracattaki rekorlar sonrası Mersin Uluslararası Limanı kapasitesini artırıyor! Artık dünyanın en büyükleri gelecek

MIP'in küresel konteyner pazarında bir oyuncu olmak ve mega gemilere ev sahipliği yapmak için daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyduğunu belirten Van Deale, limanın, yatırımlar ile Bağımsız Devletler Topluluğu, Irak, Karadeniz bağlantıları ve stratejik konumuyla Doğu Akdeniz bölgesinde ana uğrak limanı haline geleceğine dikkati çekti.

"GENİŞLEME VE İYİLEŞTİRME PROJELERİNE 450 MİLYON DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPILACAK"