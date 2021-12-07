Rüzgar enerjisinde Türkiye'nin kurulu gücü 10 bin 580 megavata ulaştı

"RÜZGARIN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI YÜZDE 22,5'E KADAR ULAŞTI"

Geçen yıl rüzgar enerjisi kurulu gücünün önceki yıla göre yüzde 30 arttığını belirten Arıcı, şunları kaydetti: "Ocak 2020'den günümüzde kadar yaklaşık 3 bin megavat rüzgar enerjisi kurulu gücü Türkiye'nin elektrik sisteminde devreye alındı. Bu yıl rüzgar enerjisinde rekorların çokça yaşandığı bir yıl oldu. Bu rekorlardan birinde rüzgarın elektrik üretimindeki payı yüzde 22,5'e kadar ulaştı. Devreye alınan rüzgar santrallerinin sayısı arttıkça rekorları görmeye devam edeceğiz."