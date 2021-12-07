BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

BİZ KESİNLİKLE İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ

Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'na açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları gerelim. Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de temenni ediyorum ki işçi kesiminin memnuniyeti değil, iş vereninde bu kararla mutlu olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme.. Bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktada yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Sadece bu dönemde alınacak olan karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesinde alınacak bir karar da var, inşallah buna göre yolumuza devam edeceğiz" dedi.