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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 07:54
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    • 07.12.2021 16:57
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    Asgari ücrette zam tarihi belli oldu! Kritik toplantı sonrası flaş açıklama

    Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri alınırken, toplantı sonrası yapılan açıklamada asgari ücret zammının bu hafta içi açıklanacağı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İşte asgari ücrette zam tarihi! Toplantı sonrası flaş açıklama

    Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı yaklaşık olarak 2 saat sürdü. Taraflar 9 Aralık'ta TİSK'te bir araya gelecek.

    Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Akansel, asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyledi.

    TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
    Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.

    Toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi yönetenler kısa zamanda önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" dedi.

        BAKAN BİLGİN'DEN "EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET" VURGUSU
        Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.

        İşverenler 3750 TL, işçiler ise 4000 TL istiyor

        Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

        TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

        Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir" değerlendirmesinde bulundu.

        TİSK, 9 ARALIK'TA TARAFLARI AĞIRLAYACAK
        Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık'ta TİSK'te buluşacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını duyurmuştu.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

            Başkan Erdoğan'dan son dakika ASGARİ ÜCRET açıklaması!

            BİZ KESİNLİKLE İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ
            Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'na açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları gerelim. Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de temenni ediyorum ki işçi kesiminin memnuniyeti değil, iş vereninde bu kararla mutlu olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme.. Bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktada yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Sadece bu dönemde alınacak olan karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesinde alınacak bir karar da var, inşallah buna göre yolumuza devam edeceğiz" dedi.

            ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER
            Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.



            ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI
            Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

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                ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?
                -7 milyon asgari ücretlinin maaşı
                -Asgari geçim indirimi (AGİ)
                -Askerlik, doğum borçlanması...
                -Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
                -Kıdem tazminatı
                -İhbar tazminatı
                -İşsizlik maaşı
                -Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşı
                -Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar
                -Gündelikçiler için ödenecek primler
                -Genel sağlık sigortası primi
                -Yarı zamanlı çalıaşn annelere İŞKUR tarafından ödenen para

                ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
                Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

                ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA
                Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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                Haberler Ekonomi Asgari ücrette zam tarihi belli oldu! Kritik toplantı sonrası flaş açıklama
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