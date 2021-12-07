Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı yaklaşık olarak 2 saat sürdü. Taraflar 9 Aralık'ta TİSK'te bir araya gelecek.
Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Akansel, asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyledi.
TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi yönetenler kısa zamanda önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" dedi.