İşsize-çalışana yeni kazanç! Ücret asgari etkisi azami

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri bugün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak. Yeni ücretin en geç önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken; yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen her kesimi etkileyecek. İşte asgari ücret zammıyla birlikte yükselecek gelir ve ödemeler:

7 milyon asgari ücretlinin maaşı

Asgari Geçim İndirimi

Askerlik, doğum borçlanmasında taban ve taban tutarlar

Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Asgari ücretlinin ihbar tazminatı

İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar

Yaşlılık, evde bakım ve engelli aylıklarını almak için gelir sınırı

Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar

Gündelikçiler için ödenecek primler

Genel sağlık sigortası primi

Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından ödenen para.

PAZARLIKTA 4 KRİTER

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.