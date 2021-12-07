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    İşsize-çalışana yeni kazanç! Ücret asgari etkisi azami

    Yeni asgari ücret için ikinci buluşma bugün. Yapılacak artış sadece bu ücreti alanların değil, çalışan-çalışmayan hemen herkesin gelirine yansıyacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

    Ücret asgari etkisi azami
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    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri bugün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak. Yeni ücretin en geç önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken; yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen her kesimi etkileyecek. İşte asgari ücret zammıyla birlikte yükselecek gelir ve ödemeler:

    7 milyon asgari ücretlinin maaşı
    Asgari Geçim İndirimi
    Askerlik, doğum borçlanmasında taban ve taban tutarlar
    Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
    Asgari ücretlinin kıdem tazminatı
    Asgari ücretlinin ihbar tazminatı
    İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar
    Yaşlılık, evde bakım ve engelli aylıklarını almak için gelir sınırı
    Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar
    Gündelikçiler için ödenecek primler
    Genel sağlık sigortası primi
    Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından ödenen para.

    PAZARLIKTA 4 KRİTER
    Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.

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    Haberler Ekonomi İşsize-çalışana yeni kazanç! Ücret asgari etkisi azami
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